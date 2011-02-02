Надходження від приватизації в січні становили 6,8 млн.грн. - 0,068% від річного завдання
12:43, 02 лютого 2011Фінанси
0
В Україні, за попередніми даними, в січні 2011 року від приватизації державного майна надійшло 6,8 млн. грн., що становить 0,068% від завдання, встановленого держбюджетом на цей рік.
Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.
Згідно з повідомленням, крім того, надходження коштів до держбюджету від оренди державного майна становили 42,7 млн. грн. – 6,5% річного плану.
Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна на цей рік встановлено на рівні 10 млрд. грн. Річний план надходжень від оренди держмайна становить 655 млн. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter