Надходження від приватизації в січні становили 6,8 млн.грн. - 0,068% від річного завдання

В Україні, за попередніми даними, в січні 2011 року від приватизації державного майна надійшло 6,8 млн. грн., що становить 0,068% від завдання, встановленого держбюджетом на цей рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Згідно з повідомленням, крім того, надходження коштів до держбюджету від оренди державного майна становили 42,7 млн. грн. – 6,5% річного плану.

Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна на цей рік встановлено на рівні 10 млрд. грн. Річний план надходжень від оренди держмайна становить 655 млн. грн.