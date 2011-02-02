Обсяг продажу валюти на міжбанку 1 лютого становив 468 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 1 лютого ц.р. становив 468 млн. дол. (у еквіваленті), що на 46,3 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 357,8 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 1 лютого, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9520/7,9610, на 12:00 звузився спред 7,9530/7,9580. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 7,9505/7,9585.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2680/0,2685, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2683/0,2685. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2684/0,2685. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,6199 (-0,1826).

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9005/10,9145, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9195/10,9325. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9210/10,9380.