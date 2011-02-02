Метою євро на сьогоднішніх торгах буде рівень 1.3900 - експерт

Метою для євро на торгах у середу, 2 лютого, буде рівень 1.3900, для пари долар/ієна - 81.00, для пари долар/франк - 0.9300, для британського фунта - 1.6250. Так прогнозують ситуацію на валютному ринку аналітики FOREX CLUB в Україну.

Як відзначають аналітики, «антидоларові настрої» збережуться на ринку в середу. Підтримати їх можуть і публікації економічних даних. Так, згідно з прогнозами, показники інфляції виробників у єврозоні та індекс PMI у сфері будівництва у Великобританії можуть продемонструвати позитивну динаміку, тоді як цифри щодо зайнятості в приватному секторі, які оголошуються перед релізом показників з американського безробіття (запланованим на п`ятницю), можуть і не порадувати.