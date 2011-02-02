ВР планує дозволити збільшення дохідної частини бюджетів фондів соцстрахування

Верховна Рада України ухвалила в першому читані проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 419 народних депутатів, зареєстрованих ц сесійній залі.

Законопроектом передбачено внесення змін до статті 85 Закону „Про банки і банківську діяльність” та до статті 2 Закону „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”, які передбачають, що дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також передбачено внесення змін до статті 3 Закону „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” і до статті 34 Закону „Про виконавче провадження”, які передбачають надання права органам державної виконавчої служби здійснювати виконавчі провадження відповідно до Закону „Про виконавче провадження” відносно підприємств паливно-енергетичного комплексу, внесених до реєстру підприємств ПЕК, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, якщо стягувачами є органи фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «з метою забезпечення стабільного функціонування органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України щодо надання матеріального забезпечення та соціальних послуг населенню, запобігання рейдерським атакам на фінансові активи фондів та забезпечення їхньої цілісності передбачається запровадити заборону звернення стягнення на їхнє майно та застосування до них процедури банкрутства».