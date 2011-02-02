НБУ 1 лютого продав банкам депозитні сертифікати на 40 млн. грн.

Національний банк України 1 лютого цього року продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 0,04 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

НБУ продав депозитні сертифікати одному банку на 14 днів під 2,5% річних.

Обсяг міжбанківського ринку становив 3,065 млрд. грн., при цьому середньозважена процентна ставка становила 2,5%, зокрема за кредитами овернайт – 1,9%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становив 248,1 млрд. грн., з рефінансування банків – 5,2 млрд. грн.