ВР має намір посилити дисципліну при сплаті внесків до фондів соцстрахування

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (щодо посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 419 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом закону передбачається внести зміни до законів „Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” і „Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”.

Пропонується передбачити, що установи банків приймають від страхувальників платіжні доручення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання страхувальником платіжних документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум у порядку, визначеному правліннями фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за погодженням з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

У разі невиконання установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, встановленому Нацбанком, повинні сплачувати фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування суму, що дорівнює сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.

У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки фондів з вини установ банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними буде сплачуватися пеня з розрахунку 0,1% зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їхнього перерахування (зарахування), яка не може перевищувати 10% зазначених сум.