Кабмін збільшив СК "Укрексімбанку" майже на 20 млн. грн.

Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Державного експортно-імпортного банку України («Укрексімбанку») на 19,997 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Він відзначив, що збільшення було здійснене за рахунок нерозподіленого прибутку банку.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 73,172 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 52,094 млрд. грн., зобов`язання – 55,717 млрд. грн., статутний капітал – 16,394 млрд. грн., власний капітал – 17,454 млрд. грн.

«Укрексімбанк» в 2010 році, порівняно з 2009 роком, збільшив прибуток на 69% – до 51,307 млн. грн.