На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9520/7,9600 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними 7,9515/7,9580, до 12:00 ціни підвищилися 7,9550/7,9610. На час закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9520/7,9600 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2701/05, до 12:00 звузився спред 0,2702/04. На час закриття ціни знизилися 0,2700/01. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4665 (-0,1534).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3790/1,3860. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9955/11,0060, до 12:00 ціни пішли вниз 10,9870/11,0010. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9670/10,9840.