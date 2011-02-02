Fitch присвоїло єврооблігаціям «Укрексімбанку» рейтинги «B»/«RR4»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC на суму 2 млрд. 385,05 млн. грн. (еквівалент 300 млн. дол.) з обмеженим регресом на емітента і з фіксованою ставкою в 11% довгостроковий рейтинг «B» і рейтинг поворотності активів «RR4».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначають, що облігації з терміном погашення в лютому 2014 року будуть використані виключно для фінансування депозиту, який номінований, фінансується і погашається в українських гривнях, але розрахунки за яким здійснюються в доларах США. Депозит буде розміщений у ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк»).

«Укрексімбанк» має такі рейтинги: довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») «B», короткостроковий РДЕ «B», індивідуальний рейтинг «D», рейтинг підтримки «4», рівень підтримки довгострокового РДЕ «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA-(ukr)». Прогноз за довгостроковим РДЕ і національним довгостроковим рейтингом – «стабільний».

Рейтинги дефолту емітента, національний довгостроковий рейтинг і рейтинг підтримки «Укрексімбанку» зумовлені потенціалом отримання підтримки у разі потреби від влади України з огляду на те, що банк знаходиться в державній власності, і з урахуванням ролі банку в здійсненні політики держави. Рейтинги також приймають до уваги здатність української влади надавати таку підтримку, яка залишається обмеженою, про що свідчить суверенний довгостроковий РДЕ «B».

Biz Finance PLC, компанія, що базується у Великобританії, проводитиме виплати утримувачам облігацій (основної суми боргу і відсотків) тільки в межах засобів, одержаних від «Укрексімбанку» за депозитною угодою. Вимоги за депозитною угодою вважатимуться рівними по черговості виконання решті пріоритетних незабезпечених і несубординованих вимог кредиторів «Укрексімбанку», за винятком випадків, визначених відповідним законодавством. Згідно з українським законодавством, вимоги вкладників – фізичних осіб мають вищу пріоритетність, ніж інші пріоритетні незабезпечені вимоги кредиторів. Станом на кінець 3 кварталу 2010 року, згідно зі звітністю за національними стандартами бухгалтерського обліку, депозити фізичних осіб складали близько 22% бази фондування «Укрексімбанку».

Fitch відзначає, що утримувачі облігацій прийматимуть валютний ризик у зв`язку з виплатою в доларах США за облігаціями, оскільки всі виплати відсотків і основної суми боргу здійснюватимуться, виходячи з обмінного курсу гривні до долара. Якщо відбудеться падіння курсу гривні під час терміну операції, то доларові виплати відсотків і основної суми боргу за облігаціями зменшаться відповідно, таким чином понизивши об`єм первинних вкладень утримувачів в облігації в доларовому вираженні.

Утримувачі облігацій не зможуть одержати виплати по основній сумі боргу протягом першого року після випуску, навіть якщо вони можуть мати право зажадати дострокового погашення або прискорення виплат згідно з умовами емісії. Це зумовлено рішенням Національного банку України, який забороняє вилучення депозитів або вимогу дострокових виплат за депозитами нерезидентами до закінчення одного року від дати депозиту. Відповідно, в депозитній угоді вказується, що мінімальний термін депозиту може складати один рік від дати розміщення згідно з обмеженням чинного українського законодавства, поки ці обмеження чинні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом.

На 1 січня 2011 року активи банку склали 73,172 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 52,094 млрд. грн., зобов`язання – 55,717 млрд. грн., статутний капітал – 16,394 млрд. грн., власний капітал – 17,454 млрд. грн.

У 2010 році «Укрексімбанк» збільшив прибуток на 69% – до 51,307 млн. грн.