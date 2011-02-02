Кабмін визначив 163 інвестиційно-інноваційних проекти на 368 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України визначив 163 інвестиційно-інноваційних проекти на загальну суму 368 млрд. грн. для реалізації до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що 40% за сумою коштів із загальної кількості проектів вже мають реальне фінансування і програму реалізації. За результатами реалізації всіх проектів очікується створення більш як 700 тис. робочих місць. Найбільше проектів планується реалізувати у сфері енергетики, зокрема, з видобутку сланцевого газу, розробки шельфу Чорного моря, будівництва і реконструкції теплових електростанцій, систем енергозбереження.

«Більш як 40% проектів за сумою – це ті проекти, що реалізовуватимуться в паливно-енергетичному комплексі», – сказав А.КЛЮЄВ.

«Ці проекти реалізовуватимуться не тільки в 2011 році. У нас є проекти, реалізація яких закінчиться в 2012, 2013 роках, і є деякі проекти - до 2015 року. Це великі проекти, які за один день нереально реалізувати. Навіть не те що реалізувати, а устаткування під реалізацію цих проектів упродовж одного року забезпечити неможливо», – сказав А.КЛЮЄВ.