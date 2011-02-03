Термін тимчасової адміністрації в банках збільшать до 30 місяців?

Національний банк України ініціює в законодавчому порядку продовження максимального терміну роботи тимчасової адміністрації в системних комерційних банках з 24 до 30 місяців. Відповідний законопроект №8050 було подано Національним банком і 2 лютого зареєстровано у Верховній Раді.

"Законопроектом пропонується надати Національному банку право продовжувати дію тимчасової адміністрації для системоутворюючих банків на строк до вісімнадцяти місяців", - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Відповідні зміни НБУ пропонує внести до статті 75 закону "Про банки і банківську діяльність".

Згідно з цим законом, НБУ на сьогоднішній день може вводити тимчасову адміністрацію строком на 1 рік і продовжувати її дію також на 1 рік.

У Нацбанку вважають, що у встановлений на сьогодні максимальний термін роботи тимчасової адміністрації не завжди вдається відновити платоспроможність банку.

Регулятор також звертає увагу на те, що продовження терміну роботи тимчасової адміністрації дозволило б уникнути витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які виникли б у разі ліквідації банку.