Золото дешевшає - світова економіка відновлюється

Золото подешевшало на торгах в середу, 2 лютого, на тлі ознак прискорення відновлення світової економіки. Загалом, за січень золото подешевшало на 6,2%, що стало найзначнішим місячним падінням з грудня 2009 року.

Квітневий ф`ючерс на золото за підсумками торгів у Нью-Йорку на біржі Comex в середу подешевшав на 0,6% - до 1332,1 долара за тройську унцію, передає Bloomberg.

За 2010 рік золото подорожчало на 30%. Зростання вартості металу було зафіксоване десятий рік підряд, що стало найтривалішим періодом збільшення ціни, принаймні, з 1920 року.

Останніми роками подорожчання дорогоцінного металу, який розглядається інвесторами як надійніша альтернатива нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній, було викликане світовою фінансовою кризою.