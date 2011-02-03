Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9520/7,9590 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9520/7,9590 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли – 0,2713/0,2716, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,9680/10,9795. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,3789/1,3791 (середа — 1,3833/1,3835).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9415/7,9550.