Соцдопомогу виплачуватимуть "умовно"?..

Якщо ви вважаєте, що найстрашніше про своє майбутнє ви знаєте – посилення фіскального тиску, нестримне зростання тарифів і цін, пенсійна реформа, земельні нововведення і житлові перетворення, то сильно помиляєтеся. Зашморг від влади буде набагато тугішим. Як заявив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, в 2011 році на виплату соціальної допомоги українцям не вистачає 160 млрд. грн.

«Сьогодні в країні працює 156 різних пільг, виплат, доплат, соціальної допомоги і т.д. На цей рік для того, щоб профінансувати ці види соціальної підтримки, нам не вистачає 160 млрд. грн.», - сказав він.

За його словами, причиною цієї ситуації є те, що раніше ухвалювалися рішення, необґрунтовані реальними доходами бюджетів. Такий стан справ спровокував масові позови українців до судів: зокрема, за підсумками 2009 року було зафіксовано більше 1 млн. звернень - 800 тис. позовів, які стосуються Пенсійного фонду, і більше 200 тис. щодо підрозділів соціального захисту Мінсоцполітики.

Але далі прозвучала сенсаційна заява. «Я не впевнений, що ми зможемо все це виплатити, ми повинні чітко подивитися і абсолютно чітко сказати людям, якщо ми маємо можливість - ми умовно платитимемо не 30%, а 20%, але вести розмову будемо з людьми чесно», - сказав С.Тігіпко.

Багато в чому його заява не стільки одкровення, скільки публічна заява про неможливість знайти 12-13 млрд. в рік на виплати тільки "дітям війни" (а це менше 250 грн. в місяць на людину!). Вона виглядає, м`яко кажучи, непереконливою, особливо на фоні нечуваних зарплат і пенсій депутатів та окремих чиновників. Мабуть, не варто було в прискореному режимі приймати держбюджет. Прибуткова частина державної скарбниці, яка на цей рік визначена у розмірі 281,465 млрд. грн., є нереальною, в чому власне і признався "соціальний" віце-прем`єр.

Результатом «поспіху», а також бажання залишатися щедрим в очах електорату, підносячи йому в подарунок всіляку соціальну підтримку, не забезпечивши її матеріально, і стали згадані Тігіпком численні судові позови “дітей війни”, “чорнобильців”, “афганців” та інших категорій громадян. І якщо віце-прем`єр озвучив цифру в понад 1 млн. звернень пільговиків до судів, то до неї можна додати позови до Європейського суду з прав людини, тільки від “чорнобильців” там їх налічується близько 2 тисяч.

Хитрощі влади: лише б не платити...

Ситуація з урізуванням соціальних гарантій тягнеться не один рік. Як розповів директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Роман Романов, на початку грудня 2010 року правозахисники, які ведуть справи "дітей війни", надіслали на ім`я прем`єр-міністра Миколи Азарова лист з проханням розібратися в питанні невиплат “дітям війни” належних компенсацій і доплат. До речі, на сьогодні офіційна відповідь від уряду не поступала.

Згідно з Законом “Про соціальний захист дітей війни”, який набув чинності 1 січня 2006 року, передбачається, що “дітьми війни” є українці, яким на час закінчення Другої світової війни не виповнилося 18 років. Тобто, коли запрацював закон, наймолодшій “дитині війни” було не менше 60 років. Таким громадянам надаються певні пільги, зокрема, надбавка до пенсії у розмірі 30% від мінімальної. Але реально виплачується раз в п`ять менше передбаченого. Якщо в 2010-му році щомісячно пенсіонер повинен був додатково одержати близько 250 гривень (виходячи з розміру мінімальної пенсії), то фактична виплата складала трохи більше 48 грн. На виконання постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» (№ 530 від 28 травня 2008 року) в 2008-2009 роки фактичні нарахування і виплати надбавок були в розмірі від 47 грн. до 49,80 грн. Схожа ситуація перенесена і на 2011 рік. Виникає зла думка про те, що влада хоче "природним" способом позбавитися непотрібних витрат - якщо чотири роки тому, розраховуючи виплати, орієнтувалися на цифру 6 млн. "дітей війни", то минулого року ця цифра скоротилася вже до 4,7 млн. Ще отак позволікати - дивись і нікому буде ці гроші виплачувати. Злий і гіркий сарказм...

Голова місцевої організації “Комітету виборців України” в м. Сєверодонецьк (Луганська область) Олексій Свєтіков відзначає, що на сьогодні третина всіх пенсіонерів України – «діти війни». Так от, Пенсійний фонд нараховує їм тільки 10% від 30% належних коштів. Аргумент ПФ, якщо взагалі такий має право на існування, - нема грошей.

Пільги “діти війни” відстоюють у судах. Але, незважаючи на те, що в більшості випадків служителі Феміди виносять позитивний для позивачів вердикт, Пенсійний фонд подає апеляції і касації, розповів голова ГО “Подільська правова ліга” (м. Хмельницький) Андрій Місяць. До речі, такі дії називаються зловживання правом.

Експерти вважають, що подібними діями держава намагається як можна на довше відтермінувати виконання рішень судів (іноді на роки!), ухиляючись таким чином від виконання своїх прямих обов`язків.

Тим часом, як заявили в одному зі столичних управлінь Пенсійного фонду, за позовами «дітей війни», які виграли справу, гроші виплачуються. Правда, лише з моменту звернення до суду. Тобто, бездіяльність щодо порушників закону економить держкошти. Розрахунок влади правильний – до суду підуть не всі.

Не менш хворобливим в Україні є питання соціального захисту “чорнобильців”. З початку 2011 року держава не забезпечує цю статтю витрат. За підсумками січня, сума недоплат досягла близько 50 млн. грн., розповів президент ВГО «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв.

За його словами, «на сьогодні в судах знаходяться близько 220 тис. позовів від «чорнобильців» щодо встановлення статусу, перерахунків пенсій і т.д. Зараз процес подачі позовів йде лавиноподібно».

Але, як відзначає Ю.Андрєєв, тільки кожен десятий позов «чорнобильців» проходить в Україні всі необхідні судові процедури і задовольняється, «незважаючи на те що, всі вони складені однаково». Для отримання позитивного рішення, яке в принципі і не повинно бути іншим, часто доводиться платити. Хабар складає половину вартості питання. Не рідкість, коли процес розгляду позову в суді затягується на користь державних органів. «Є випадки, коли по п`ять років не розглядалися апеляції, подані держорганами на рішення суду на користь «чорнобильців», - підкреслив Ю.Андрєєв.

Але влада намагається поправити ситуацію звичними для неї обіцянками. Зокрема, прем`єр-міністр Микола Азаров під час засідання Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів, пов`язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи заявив, що на соціальний захист і пенсійне забезпечення «чорнобильців» цього року в державному бюджеті передбачено 12 млрд. грн. «Ми більше 12 млрд. грн. при наших обмежених можливостях направляємо на соціальний захист і пенсійне забезпечення «чорнобильців». 12 млрд. грн. для нас - колосальний ресурс», - сказав М.Азаров.

Але у ВГО “Союз Чорнобиль України” свої підрахунки, згідно з якими, цифра набагато менша, - 8 млрд. грн.

"Пільгові" перспективи – скорочення, урізування, відміни…

А зараз ще трохи про майбутнє. У парламенті зареєстрований урядовий законопроект, яким пропонується «врегулювати» соціальні виплати.Зокрема, в проекті закону "Про гарантії виконання рішень суду" (від 14 січня ц.р.) передбачається обмеження або відміна пільг для шахтарів, лікарів, вчителів, вчених, ветеранів війни, інвалідів війни, «чорнобильців» всіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці і багатьох інших категорій громадян. У документі також пропонується не вказувати в законах конкретні об`єми пільг і механізми їх надання, все визначатиметься рішеннями уряду(!)

Хочеться нагадати владі, що згідно з Конституцією, скорочувати соціальні гарантії в Україні протизаконно.

Коли С.Тігіпко розповідав про проблеми з соцвиплатами, він пообіцяв, як це прийнято у верхах, що рішення з даного питання найближчим часом буде ухвалено. І якщо воно не відповідатиме Конституції, то ті, хто на сьогодні є, згідно з юридичною термінологію, незахищеними - “чорнобильці”, “афганці”, “діти війни”, інваліди, самотні матері і багато, багато інших – перейдуть в статус "законно незахищені".

Вся надія на МВФ?

Не можна в цій історії не згадати МВФ. До речі, зараз місія Фонду якраз працює в Україні. Як рапортує влада, Фонд задоволений розвитком ситуації в нашій країні – його «рекомендації» виконуються. А він порадив: скоротити дефіцит держбюджету і Нафтогазу, тримати певну планку ВВП, перевести соцвиплати в розряд індивідуальної допомоги, тарифи і ціни зробити економічно обґрунтованими, провести податкову і пенсійну реформи. Сценарій вже розігрується - радикально скорочуються державні виплати, і не тільки бюджетної сфери, урізуються пенсії і соцвиплати та ін., тарифи і ціни ростуть як на дріжджах.

Що з нами робить МВФ? Він вчить нас рахувати гроші. Чи вигідно це для МВФ? Звичайно, Фонд - комерційна організація, яка в принципі забезпечує підтримку стабільності в світі. З урахуванням такого навантаження абсолютно зрозумілий урок цивілізації для третьої країни, якою, як не сумно, є Україна.

До того ж, Фонд чудово розуміє, що наша система соціального захисту неефективна і дорога, ще спадок від СРСР. Зрозуміти з яких джерел вона може фінансуватися, якщо бюджет тримається тільки на боргах, заморським експертам не під силу. Тому їм, за великим рахунком, байдуже, як влада викрутиться з ситуації, яка склалася, як і те, що рядовий українець вже не в змозі витримувати подібні навантаження.

У липні 2010 року уряд України запевняв, що неухильно і сумлінно виконуватиме всі зобов`язання перед МВФ.

"Програма співпраці з МВФ, прийнята в умовах кризи української економіки і в умовах існуючої нестабільності на світових ринках, є єдиним способом зберегти в нашій державі необхідний рівень соціального захисту, забезпечити досягнутий діючим урядом рівень зарплат, пенсій, інших соціальних виплат, а також розширити коло українських сімей, які можуть одержати матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг", - підкреслювалося в заяві Кабміну.

Уряд тоді не сумнівався, що громадяни України розуміють необхідність і неминучість зобов`язань, які змушена була взяти на себе влада. "Країна, знекровлена популістською політикою попередньої влади, потребує стабільності і реформ, які виведуть Україну на якісно новий рівень життя. Тобто, на європейський рівень доходів, медичного забезпечення, освіти, житлово-комунальних послуг, безпекиі тому подібне", - зазначали в заяві уряду.

Отже не варто турбуватися, ми просто виходимо на новий рівень розвитку, все буде добре – для тих, хто виживе.

P.S. Переговори з МВФ продовжаться до 11 лютого. Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв сподівається, що в результаті переговорів з Фондом вдасться уникнути необхідності підвищення ціни на газ для населення на 50% з 1 квітня. Може, керівництво країни під час обговорення тем насущних пригадає і про критичне невиконання державою соціальних гарантій, а МВФ візьми і погодься пом`якшити умови «допомоги».

Юлія Главацька (УНІАН)