Міжнародні валютні резерви НБУ на 2 лютого становили 35,132 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України станом на 2 лютого 2011 року становили 35,132 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

За його словами, в січні ц.р. Нацбанк на міжбанку придбав валюти на 704 млн. дол. (в еквіваленті). Суму продажу валюти В.ЛИТВИЦЬКИЙ не уточнив, але при цьому наголосив, що сальдо інтервенції регулятора було позитивним.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2010 року міжнародні резерви Нацбанку виросли на 3%, або 1 млрд. 036,87 млн. дол., – до 34,576 млрд. дол.

За січень-грудень 2010 року міжнародні резерви НБУ виросли на 30,45%, або на 8,071 млрд. дол.