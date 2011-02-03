На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9555/7,9590 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9520/7,9590, на 12:00 звузився спред – 7,9555/7,9590 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2713/0,2716, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2714/0,2715. У Росії курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 29,2925 (-0,1740).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3789/1,3791, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9680/10,9795, на 12:00 ціни знизилися до 10,9630/10,9735.