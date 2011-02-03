Винесено на обговорення заборону дострокового вилучення депозитів
Національний банк України виніс на обговорення норму про заборону дострокового вилучення термінових банківських депозитів.
Відповідні ініціативи обнародувані на сайті регулятора.
«З метою врегулювання проблеми повернення банківських депозитів «на першу вимогу», а саме – визначення конкретних термінів виконання банком своїх зобов`язань повернення вкладу і створення правових умов для зниження ризиків банку у разі дострокового розірвання термінового депозитного договору Національним банком України за участю банківських асоціацій опрацьовуються відповідні пропозиції», – йдеться в повідомленні НБУ.
На розгляд та обговорення виноситься варіант повної заборони дострокового зняття термінових вкладів. Пропонується вирішити повернення вкладів винятково в термін, визначений договором, або в разі настання непередбачених ситуацій, що вимагають від вкладника термінових грошових витрат (оплата лікування, відшкодування майнового збитку, забезпечення захисту в суді тощо).
Також на обговорення виноситься ще один варіант, згідно з яким пропонується встановити, що в разі звертання вкладника з вимогою про видачу вкладу до настання терміну, зумовленого договором термінового вкладу, банк здійснює виплату в термін до 30 днів з моменту звернення.
Відповідно до другого варіанту Нацбанк обнародував можливу зміну в законодавчому порядку статті 1060 («Види банківських вкладів») Цивільного кодексу України.
Крім того, НБУ пропонує встановити норму, згідно з якою «за договором вкладу на вимогу банк зобов`язаний видати вклад протягом 3 робочих днів з моменту звернення вкладника, окрім вкладів, здійснених юридичними особами на інших умовах повернення, встановлених договором».
Це обговорення в Національному банку пояснюють тим, що збільшення обсягів банківського кредитування залежить насамперед від наявності в банків вільних кредитних ресурсів. Акумулюючи великі обсяги фінансових ресурсів, банки мають можливість направляти їх на операційну чи інвестиційну діяльність господарюючих суб`єктів, а також задовольняти поточні або довгострокові потреби своїх клієнтів. Головними продуктами і послугами на фінансовому ринку, що надаються банками, є кредитування суб`єктів різних секторів економіки.
Проте, підкреслюють в НБУ, чинне законодавство не тільки не стимулює розвиток ринку довгострокових кредитів, а й, навпаки, створює умови, за яких банкам економічно вигідно здійснювати короткострокове кредитування.
Так, ч. 2 статті 1060 Цивільного кодексу України передбачає, що незалежно від виду вкладу банк зобов`язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника (умова договору про відмову від права на отримання вкладу за першою вимогою є зовсім незначною).
«Наявність у цивільному законодавстві норми, котра надає вкладникові право в будь-який час розірвати договір і забрати свій банківський вклад, не дає банку впевненості в тому, що залучені ним кошти знаходитимуться в його розпорядженні, а отже, в банку існують великі ризики при фінансуванні довгострокових інвестиційних проектів. Таким чином, законодавство фактично не стимулює видачу банками довгострокових кредитів», – підкреслюють у Нацбанку.
У той же час, на сьогодні для банків не встановлений термін, в який вони мають забезпечити видачу вкладу «на першу вимогу», і, відповідно, право вкладників на отримання коштів «на першу вимогу» залишається певним чином декларативною нормою, констатують в НБУ.