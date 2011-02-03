Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9510/7,9590 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9520/7,9590, на 12:00 звузився спред 7,9555/7,9590. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9510/7,9590 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2713/0,2716, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2714/0,2715. На момент закриття ціни знизилися до 0,2712/0,2713. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3555 (-0,1110).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3789/1,3891, а на 15:00 впали до 1,3747/1,3749.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9680/10,9795, на 12:00 ціни знизилися до 10,9630/10,9735. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9415/10,9585.