Міжбанк відкрився котируваннями 7,9560/7,9620 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9560/7,9620 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2702/0,2706, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,8485/10,8590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3638/1,3640 (четвер – 1,3789/1,3791).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.