Підприємці презентували проект закону, що зберігає спрощену систему оподаткування

Підприємці презентували в Києві проект закону, яким вносяться зміни до Податкового кодексу. Зокрема, документом передбачається зберегти спрощену систему оподаткування.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова ГО «Всеукраїнське об`єднання підприємців малого і середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

Також О.ПРОДАН відзначила, що всі зміни, що стосуються спрощеної системи оподаткування, не повинні набути чинності до 2012 року.

За її словами, проект цього закону буде презентовано в уряді, а також направлено до Верховної Ради і Адміністрації Президента.

За словами голови Черкаської міської профспілки "Солідарність" Ольги РАКОВОЇ, в законопроекті бізнес поділено на три категорії – мікробізнес, малий і середній бізнес. Розміри ставок і оборотів у документі прив`язані до рівня мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня цього року.

«Мікробізнес – це ті люди, які працюють самі, самозайняті особи. Ми зробили (прописали – УНІАН) для них обороти – 150 тис. грн. валового обороту на рік і ставки. Коли Президент йшов на вибори, весь час говорив про те, що будуть нульові ставки для малого бізнесу. Так от, для мікробізнесу ми пропонуємо нульову ставку», - сказала О.РАКОВА. Сплата єдиного соціального внеску передбачається на добровільній основі.

Що стосується малого бізнесу, то для нього передбачено 1,2 млн. грн. валового обороту на рік, тобто 1200 мінімальних заробітних плат. «І ставки пропонуємо від 40% до 60% мінімальної заробітної плати. І це фіксований єдиний податок», - сказала вона. Якщо обороти підприємця перевищують 1,2 млн. грн., то дозволяється оборот на рівні 2,3 млн. грн., «але 3% з ПДВ і 5% без ПДВ – це податок з продажу». «І тут, звичайно, вже застосовується облік: фіскальні чеки або касові апарати – ми ще не визначилися», - сказала О.РАКОВА. За її словами, більшість підприємців наполягають на тому, щоб це були чеки.

Також у проекті закону виділяються юридичні особи на єдиному податку – оборот до 7 млн. грн. на рік, 50 найнятих робітників і спрощена система обліку.

Голова Миколаївської обласної профспілки малого і середнього бізнесу «Єднання» Олена ГЕРАСИМЧУК також відзначила, що в законопроекті підтримані національні виробники.

За словами члена правління ГО «ВО підприємців малого і середнього бізнесу «Фортеця» Віталія АНДРЄЄВА, підприємці також наполягають на тому, щоб єдиний податок сплачувався одним платежем, а вже Державна казначейська служба розділятиме його. «І казначейство має сьогодні, в принципі, розщеплювати цей податок саме. На сьогоднішній день ці функції Держказначейства здійснює підприємець. І левова частка часу у підприємця йде на те, щоб написати звіти до всіх структур і служб, заплатити туди-туди-туди...» - сказав В.АНДРЄЄВ.