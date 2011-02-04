Гриценко розкритикував президентський законопроект про боротьбу з корупцією

Лідер партії «Громадянська позиція», голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що влада не має наміру боротися з корупцією, бо у відповідному президентському законопроекті немає норми про декларування чиновниками витрат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив в ефірі телеканалу «Рада».

Депутат пояснив, чому не вірить у боротьбу з корупцією цієї влади. А.ГРИЦЕНКО розкритикував так званий президентський антикорупційний законопроект, адже не бачить в ньому головного положення – про обов’язкового декларування чиновниками не лише доходів, а й витрат їх та їхніх сімей.

«У 2009 році парламент прийняв пакет антикорупційних законів, які ставили чиновника у рамки. Коли ця команда прийшла до влади, вона відтермінувала ті рішення», - нагадав А.ГРИЦЕНКО.

«А тепер так званий антикорупційний законопроект ЯНУКОВИЧА дозволить йому, членам уряду та іншим чиновникам бути по декларації бідними як церковна миша, але при цьому члени їхніх сімей будуть мільярдерами», - додав народний депутат.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що парламент ухвалить президентський законопроект. «Його приймуть, бо вони бояться. Подивіться, скільки вже публікацій. В АЗАРОВА начебто все нормально по декларації, а по сину його подивіться, скільки знайшли. Син ЯНУКОВИЧА купує банк. І по багатьох інших – синах, тещах те ж саме. ЯНУКОВИЧ знає, що робить. Вони хочуть і далі бути безкарними», - зауважив він.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що ініціювали розробку антикорупційних законопроектів не українські чиновники, а міжнародні інституції, і зараз вони констатують, що боротьба з корупцією в Україні йде у зворотному напрямку. «Є речі абсолютно очевидні. До них доріс світ, і не треба Україні своє колесо вигадувати. Якщо у світі встановили жорсткі вимоги щодо державних службовців, то не треба нам набивати шишки багато років, щоб потім дійти до того ж самого», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

«Ми вже далеко зайшли. Ось в Одесі криком кричать ті, хто розмитнює контейнери, бо їх викликають до керівництва порту, показують догори перстом і кажуть, що надійшла команда з кожного контейнеру брати гроші. Ці факти пішли у пресу, люди називають прізвища», - сказав депутат.

Лідер «Громадянської позиції» переконаний, що людина, яка чесно платить податки, має отримувати від держави допомогу, а від чиновників – вирішення питань, а якщо такий чиновник заміть допомоги вимагає хабара, він має сидіти за гратами. Тому А.ГРИЦЕНКО пропонує кардинально підвищити відповідальність за хабарництво, а для деяких категорій службовців – суддів, прокурорів, слідчих – ввести пожиттєве позбавлення волі за хабар у 10 тис. доларів і більше. За словами депутата, він не сподівається, що влада підтримає цей законопроект. «Розгляд буде по плану, однак більшість не проголосує, бо влада живе хабарами», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Він пообіцяв, що буде публічно тиснути на владу і висловив переконання, що коли опозиція прийде до влади, законодавство, нарешті, буде посилено антикорупційними законами.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

23 грудня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".