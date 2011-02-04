НБУ визначив винятки при реєстрації змін у договорах про залучення коштів від нерезидентів

Національний банк України визначив винятки при реєстрації змін у договорах про залучення коштів від нерезидентів.

Це передбачено в постанові НБУ № 571 від 22 грудня 2010 року, якою вносяться зміни до порядку отримання резидентами кредитів у валюті від нерезидентів. Текст постанови має у своєму розпорядженні УНІАН.

На сьогодні регулятор не дозволяє вносити зміни до умов залучення кредитів від нерезидентів, у разі, якщо сукупні виплати за такими кредитами перевищують максимальну відсоткову ставку, встановлену Нацбанком.

Постановою № 571 Нацбанк зробив виняток у застосуванні цієї норми, якщо зміни у кредитних договорах стосуються зміни назви, місцезнаходження, банківських реквізитів резидента-позичальника або нерезидента-кредитора.

Своїм циркуляром регулятор також дозволяє не враховувати максимальну відсоткову ставку уразі, якщо борг переводиться на нерезидента.

У своєму листі до банків НБУ повідомляє, що постанова № 571 набере чинності з дня офіційної публікації: орієнтовна дата публікації - після 10 лютого 2011 року.

У Нацбанку УНІАН пояснили, що вимоги до максимальної відсоткової ставки щодо залучення від нерезидентів встановлені постановою НБУ № 363 від 3 серпня 2004 року. Документом передбачено, що вартість таких кредитів (з урахуванням комісій, неустойки тощо) для фіксованої відсоткової ставки з терміном залучення до 1 року не має перевищувати 9,8% річних, від 1 до 3 років – не вище 10%, понад 3 роки – не вище 11%. Для плаваючої відсоткової ставки – ставка LIBOR для тримісячних депозитів в доларах США плюс 750 базисних пунктів.

Крім того, з 1 січня 2011 року постановою НБУ № 592 встановлювалося, що максимальна вартість субординованого боргу (з урахуванням усіх комісій, неустойки та інших передбачених платежів), що залучаються комерційним банком, у доларах США не повинна бути вищою за Libor 12m +8%, в євро - Libor 12m +7%. Максимальна вартість субборгу при залученні гривневих коштів не може перевищувати розміру однієї облікової ставки НБУ (на сьогодні 7,75%) плюс 2,5% річних.