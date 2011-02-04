На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9550/7,9580 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9560/7,9620, на 12:00 звузився спред - 7,9550/7,9580 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2702/0,2706, на 12:00 ціни знизилися 0,2701/0,2702.

У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 29,4470 (+0,0915).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3638/1,3640, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8485/10,8590, на 12:00 ціни знизилися - 10,8475/10,8575.