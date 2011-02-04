Обсяг продажу валюти на міжбанку 3 лютого становив 620 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 3 лютого цього року становив 620,5 млн. дол. (у еквіваленті), що на 249,6 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 479,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, цього дня на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9520/7,9590, до 12:00 звузився спред – 7,9555/7,9590. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9510/7,9590 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2713/0,2716, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2714/0,2715. На час закриття ціни знизилися до 0,2712/0,2713. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3555 (-0,1110).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3789/1,3891, а до 15:00 впали до 1,3747/1,3749.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9680/10,9795, до 12:00 ціни знизилися до 10,9630/10,9735. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли рівня 10,9415/10,9585.