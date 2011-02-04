Доходи Держбюджету в січні становили 6,5% річного плану

Загальна сума доходів Державного бюджету України за січень 2011 року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету) становила 18 млрд. 340,1 млн. грн., що на 3 млрд. 245,4 млн. грн., або на 21,5% більше, ніж за відповідний період 2010 року, а також становить 6,5% річного плану.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

За даними Держказначейства, у січні 2011 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 15 млрд. 672,2 млн. грн. (6,6% плану 2011 року), що на 3 млрд. 215,3 млн. грн., або на 25,8% більше відповідного показника 2010 року.

Також повідомляється, що податкові надходження до загального фонду Держбюджету за звітний період становили 13 млрд. 475,5 млн. грн., що на 2 млрд. 313,8 млн. грн., або на 20,7% більше надходжень за січень 2010 року.

Неподаткові надходження до загального фонду Державного бюджету становили 1 млрд. 962,8 млн. грн., що на 1 млрд. 148,5 млн. грн., або в 2,4 рази більше відповідного показника січня 2010 року.

До спеціального фонду Державного бюджету за січень 2011 року надійшло 2 млрд. 667,9 млн. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), або 6,2% плану 2011 року.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» доходи Державного бюджету України на 2011 рік передбачені на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду - 238,581 млрд. грн., доходи спеціального фонду - 42,883 млрд. грн.

Витрати Державного бюджету України на 2011 рік - 321,920 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду - 279,087 млрд. грн. і витрати спеціального фонду – 42,833 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету - 38,843 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року - 375,643 млрд. грн.