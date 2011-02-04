Азаров: Ситуація у трьох рекапіталізованих банках і банку «Надра» не викликає побоювань

На сьогодні ситуація в «Укргазбанку», банку «Київ» і «Родовід Банку», рекапіталізованих державою, а також у банку «Надра» не викликає жодних побоювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Практично рішення щодо них ухвалено. Необхідно пройти через ті стадії, які нашим законодавством визначені, – це засідання експертно-аналітичної ради, потім рішення уряду. Щодо банку «Надра» у нас взагалі ситуація не викликає жодного занепокоєння. Банк оздоровлюється, і ситуація там абсолютно нормальна, стабільна. У інших банків є певні проблеми, але вони не є катастрофічними, що вимагають якогось суперсерйозного ставлення з боку уряду, якихось екстрених заходів», – сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що рішення щодо банків урядом ухвалюються, виходячи з можливостей з урахуванням їх реального фінансового стану.

«Я серйозних проблем не бачу, і поспішати, у поспіху, як на пожежі ухвалювати рішення теж не бачу необхідності. Все прийде у плановому порядку», – сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір письмово звернутися до уряду з проханням прискорити процес ухвалення рішення щодо рекапіталізованих за державні кошти банків, а також банку «Надра».

У повідомленні НБУ за підсумками наради в Нацбанку 28 січня 2011 року наголошується, що від термінів розв’язання цього питання залежать обсяги коштів, необхідних для відновлення стабільної діяльності рекапіталізованих банків, відновлення довіри кредиторів і вкладників, поліпшення інвестиційної привабливості держави та її економічної стабільності.

Голова Нацбанку Сергій АБРУЗОВ доручив заступнику голови НБУ Ігорю СОРКІНУ провести зустріч з міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ з метою розв’язання питання відновлення стабільної діяльності рекапіталізованих банків і ВАТ КБ «Надра».

Довідка УНІАН. 10 червня 2009 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

У липні 2009 року Мінфін став власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави у капіталі «Укргазбанку» становила 84,21%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.

У банку «Надра» 9 лютого 2011 року закінчується граничний термін роботи тимчасової адміністрації, який встановлено законодавством (два роки).