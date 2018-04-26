"Табу" на дострокове зняття депозитів - паніки не буде?

Національний банк України виніс на обговорення норму про заборону дострокового вилучення банківських депозитів. Як пояснив регулятор, ця пропозиція опрацьовується для «врегулювання проблеми повернення банківських депозитів «на першу вимогу», а саме – дл визначення конкретних строків виконання банком своїх зобов`язань повернення вкладу та створення правових умов для зниження ризиків банку у разі дострокового розірвання строкового депозитного договору».

На суд громадськості виноситься варіант повної заборони дострокового зняття термінових вкладів. Пропонується дозволити повернення вкладів виключно в строк, визначений договором, або у разі настання непередбачених ситуацій, що вимагають від вкладника термінових грошових витрат (оплата лікування, відшкодування майнової шкоди, забезпечення захисту в суді тощо).

Розглядається ще одна ініціатива НБУ – у разі звернення вкладника з вимогою про видачу вкладу до настання терміну, обумовленого договором строкового вкладу, банк здійснює виплату у строк до 30 днів з моменту звернення.

Крім того, Нацбанк пропонує встановити норму, згідно з якою «за договором вкладу на вимогу банк зобов`язаний видати вклад протягом 3 робочих днів з моменту звернення вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, встановлених договором».

Дані пропозиції в НБУ пояснюють тим, що чинне законодавство не тільки не стимулює розвиток ринку довгострокових кредитів, а навпаки, створює умови, за яких банкам економічно вигідно здійснювати короткострокове кредитування.

«Наявність у цивільному законодавстві норми, яка надає вкладникові право в будь-який час розірвати договір і забрати свій банківський внесок, не дає банку впевненості в тому, що залучені ним кошти будуть знаходитися в його розпорядженні, отже, в банку існують великі ризики при фінансуванні довгострокових інвестиційних проектів. Таким чином, законодавство фактично не стимулює видачу банками довгострокових кредитів», - підкреслюють в Нацбанку.

Дійсно, ситуація на фінансовому ринку неоднозначна. З одного боку, загальна сума депозитів фізичних осіб вже перевищила докризові обсяги, з іншого – банки не поспішають збільшувати кредитування. Так, на депозитах українці в 2010 році розмістили понад 271 млрд. грн., а кредитів було видано на 204 млрд. грн.

Одним зі стримуючих чинників для банків є відсутність стійкої бази. Попит на довгострокові кредити зростає, разом з тим депозити, як правило, оформляються короткострокові. Крім того, на даний момент фізичні особи мають право достроково вилучати гроші з депозиту, при цьому банк не має права вимагати дострокового повернення кредиту. Строкові депозити на практиці є депозитами “на вимогу”. Як результат – фінустанови змушені при видачі позик закладати в них відсоток-другий для покриття ризиків, а це – прямий шлях збільшення вартості кредитування.

У розвинених країнах ще до кризи діяли норми, що забороняють дострокове вилучення коштів з депозитів. Крім того, депозит пропонується найчастіше на термін більше року. Знаючи, що гроші не будуть затребувані раніше ніж треба, банк може спокійно планувати процес кредитування.

Ініціатива НБУ в цілому відповідає світовій практиці. По суті, регулятор пропонує розмежувати види вкладів на депозити на вимогу та строкові депозити. Якщо людина не може чітко спланувати час накопичення, то вона може розмістити гроші на депозит на вимогу, який без проблем закривається і гроші повертаються протягом трьох банківських днів.

Якщо ж плануєте накопичувати гроші тривалий час, то можна розмістити їх на строковий депозит, з якого дострокове зняття коштів не допускається, але за певних обставин отримати гроші можна через 30 календарних днів після звернення в банк.

У цілому, цілком логічна пропозиція, яке враховує інтереси і фізичних осіб, і банків. Швидше за все, ставки депозитів на вимогу будуть на 4-8 п.п. нижче, ніж за строковими вкладами, що є свого роду платою за можливість достроково відкликати кошти.

Впровадження такого механізму має спровокувати зниження банками ставок за кредитами. Адже фінустановам не доведеться закладати в них «депозитний» ризик.

Якщо пропозиції регулятора будуть підтримані, то система запрацює з другого кварталу ц.р. Але варто пам`ятати, що дані зміни не торкнуться «старих» вкладів. Діючі депозити будуть погашатися і достроково повертатися за першою вимогою вкладника.

Чи викличуть дії регулятора відтік депозитних вкладів? Швидше за все, ні. Як будь-яке нововведення, ініціатива НБУ може викликати дискусії, але вони швидко вщухнуть, тому що дана методика апробована в західноєвропейських країнах і довела свою ефективність.

Олександр Охріменко, голова Наглядової ради банку «Центр» (для УНІАН)