ВР надала НБУ право продовжувати повноваження тимчасових адміністрацій банків на 18 місяців
14:21, 04 лютого 2011Фінанси
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Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до статті 75 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 239 народних депутатів з 405, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом надається право Національному банку України право продовжувати повноваження тимчасової адміністрації для системоутворюючих банків на термін до вісімнадцяти місяців.
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