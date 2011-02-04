ВР надала НБУ право продовжувати повноваження тимчасових адміністрацій банків на 18 місяців

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до статті 75 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 239 народних депутатів з 405, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом надається право Національному банку України право продовжувати повноваження тимчасової адміністрації для системоутворюючих банків на термін до вісімнадцяти місяців.