Україна в 2011 році направить на виплату боргів 20-25% доходів бюджету - Янукович

Україна в поточному році буде змушена направити на виплату зовнішніх боргів щонайменше чверть доходів національного бюджету, заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Варшаві в п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, глава Української держави, виступаючи на Х економічному польсько-українському форумі, відзначив, що властям за 2010 рік вдалося значно покращити економічну ситуацію в Україні у порівнянні із кризовим 2009 роком.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що в минулому році після 15% в попередньому український ВВП зріс на 4,5%, зростання промислового виробництва становило 11%, а експорт зріс на третину.

Крім цього, за його словами, інфляція в державі зменшилася в кінці минулого року до 9% з 13% на початку, а державний дефіцит до 5,5 з 15 відсотків.

Водночас він назвав поточний рік „дуже складним” для України.

„Він складний у нас з точки зору виконання наших фінансових зобов`язань перед світовими фінансовими організаціями. Ми повинні платити за наші кредити, й на 2011 рік співпала найвища ціна – це 20-25% доходів бюджету”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент запевнив, що влада підготувалася до такого сценарію.

„Ми спланували наші дії, як кажуть, закликали суспільство, всіх, хто живе в Україні, та наших партнерів зрозуміти ситуацію, та - кому потрібно - затягнути пояси”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що ця ситуація буде врахована на всіх напрямках внутрішньої політики України.