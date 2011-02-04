Лідери ЄС можуть розширити повноваження фонду фінансової допомоги

Лідери Європейського Союзу можуть узяти на себе зобов`язання переглянути діяльність європейського фонду фінансової допомоги, розмір якого становить 400 млрд. євро, з метою розширення його повноважень щодо подання кредитів для боротьби з борговою кризою.

Як повідомляє сьогодні Financial Times, про це йдеться у проекті висновків, які можуть бути затверджені на сьогоднішньому засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

Заходи з можливого розширення повноважень фонду обговорюються в ЄС вже кілька місяців. Разом з тим, в останні тижні низка країн, зокрема, Німеччина, висловилася проти можливості придбання за рахунок коштів фонду урядових облігацій.

У проекті висновків передбачається, що лідери ЄС домовляться підготувати конкретні пропозиції до березня, які зможуть надати фонду «гнучкість і фінансові можливості сприяти адекватній підтримці» євро.

Проект висновків не містить конкретних деталей щодо того, як можуть бути переглянуті повноваження фонду фінансової допомоги.

Як відзначає видання, європейські дипломати стверджують, що ці деталі ще обговорюються.