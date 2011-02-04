Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9540/7,9600 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9560/7,9620, до 12:00 звузився спред 7,9550/7,9580. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9540/7,9600 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2702/06, до 12:00 ціни знизилися 0,2701/02. На час закриття ціни піднялися 0,2703/04. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4300 (+0,0745).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3620/40. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8485/10,8590, до 12:00 ціни знизилися 10,8475/10,8575. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8365/10,8510.