Азаров сподівається, що умови програми співпраці з МВФ буде переглянуто

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що умови продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом за програмою stаnd-by буде переглянуто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання, які аргументи Україна використовуватиме для зміни умови щодо підвищення з 1 квітня вартості газу для населення на 50%.

"Аргументи дуже прості. Це, в першу чергу, економічні аргументи. Пов`язані вони з тим, що світова економіка, світові ринки перебувають в стані, на превеликий жаль, невизначеності, ми зазнаємо серйозних проблем. Тому на ті плани, які ми будували разом з місією МВФ, пов`язані з економічним розвитком, перш за все, ці плани можуть бути переглянуті, якщо наш внутрішній ринок не розвиватиметься так динамічно, як ми розраховували. Ось основні аргументи, які ми висловлюємо місії МВФ і керівництву МВФ», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що мета реалізації програми співпраці з МВФ полягає у збільшенні темпів розвитку економіки. «Все, що перешкоджає цьому, має бути переглянуто і вирішено на користь високих темпів зростання», - наголосив прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається, що в результаті переговорів з Міжнародним валютним фондом вдасться уникнути необхідності підвищення ціни на газ для населення на 50% з 1 квітня цього року.

Місія МВФ під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА з 1 по 11 лютого в Києві проводить переговори щодо другого перегляду програми співпраці для надання третього траншу кредиту.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол.

У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не було.

Після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО новий уряд Миколи АЗАРОВА за домовленістю з МВФ закрив діючу кредитну лінію і почав співпрацю з Фондом за новою програмою.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.