Коморовський: Польща хоче бути добрим другом та робити добрий бізнес в Україні

Польські власті прагнуть бути для України не лише добрим другом, але також створити підприємцям обох держав умови для взаємовигідного ведення бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава польської держави сказав у Варшаві в п’ятницю на Х Економічному форумі „Польща-Україна”, в якому брав участь разом з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

„Польща хоче бути добрим другом та сусідом України. Хоче також робити добрий бізнес в контактах з Україною. Це для того Польща послідовно – а не лише із сентиментальних причин, які також є важливими, підтримує незалежну Україну та її прагнення поєднатись зі світом Європи, яка інтегрується”, - сказав Президент.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав, що справжній друг часом повинен говорити „гірку правду”, наголосивши, що в цьому випадку також мусить не лише критикувати, але й допомагати вирішувати проблеми та досягати поставлених цілей.

Глава польської держави зауважив, що міжнародний бізнес може бути добрим лише у випадку, коли на ньому заробляють підприємці обох країн, які співпрацюють між собою.

Він також відзнaчив, що державам набагато легше співпрацювати в умовах, вони коли знаходяться в наближених економічній та політичних системах, зауваживши , що це також одна із причин, чому Польща підтримує євроінтеграцію України.

„Якщо будемо в подібній системі, подібних рамках, нам усім буде краще”, - сказав Президент.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ додав, що досвід колишньої комуністичної Польщі, яка до 1989 року була політичним сателітом Радянському Союз, а в 2004 році вступила в Євросоюз, підтверджує правильність обраного шляху інтеграції.

„Сьогодні ми не знайдемо у Польщі нікого серйозного у політичній сфері, хто б поставив би під сумнів вигоду від знаходження країни в Європейському об’єднані”, - сказав глава Польської держави.