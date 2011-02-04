АМК дозволив СКМ отримати контроль над "Банком Ренесанс Капітал"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії «SCM Financial Overseas Limited» на придбання контролю в ПАТ “Банк Ренесанс Капітал” (м. Київ).

Про це йдеться в повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

“Наданий дозвіл компанії «SCM Financial Overseas Limited» (Кіпр) на придбання акцій ПАТ «Банк Ренесанс Капітал» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента”, - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2010 року СКМ заявила про досягнуту домовленість з Групою «Ренесанс Кредит» про операцію з покупки Групою СКМ 100% акцій АТ «Банк Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит»).

Фінансовими радниками (консультування і структуризація операції) виступили Перший український міжнародний банк (ПУМБ) і ГІК «Ренесанс Капітал».

Тоді вказували, що операція буде заключена після отримання всіх необхідних дозволів Національного банку України і Антимонопольного комітету.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ – професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері ритейлу і нерухомості.

У Групу СКМ входить компанії «Метінвест холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сьогодні Мультимедіа», «ТРК Україна», «ЕСТА холдинг», «Український ритейл» та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.

Банківський бізнес СКМ в Україні представлений банками ПУМБ і «Донгорбанк».

Група «Ренесанс Кредит» є роздрібним бізнесом групи «Ренесанс Груп», що об`єднує інвестиційні та фінансові компанії, які спеціалізуються на перспективних ринках, що розвиваються.

«Ренесанс Кредит» у Росії є одним з лідерів сектора споживчого кредитування. Заснований в 2003 році, «Ренесанс Кредит» входить в ТОП-100 найбільших російських банків і працює більш ніж з 4 млн. клієнтів в Росії.

ПАТ "Банк Ренесанс Капітал" почало комерційну діяльність на українському ринку у середині 2006 року.

Активи банку на 1 січня 2011 року склали 531,423 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 306,157 млн. грн., зобов`язання – 318,839 млн. грн., статутний капітал банку - 201,4 млн. грн., власний капітал – 212 млн. грн.

«Банк Ренесанс Капітал» в 2010 році одержав чистий прибуток в 0,17 млн. грн.

100% акцій "Банку Ренесанс Капітал" володіє компанія RCF Europe B.V. (Нідерланди), що входить до російської групи "Ренесанс Капітал Споживче Кредитування".