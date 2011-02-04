Мінфін проведе 8 лютого аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України проведе 8 лютого 2011 року аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті відомства.

До розміщення будуть запропоновані папери з погашенням: 10 серпня 2011 року з терміном обігу 182 дні, 26 жовтня 2011 року (259 днів), 12 грудня 2012 року (672 дні), 29 січня 2014 року (1 085 днів).

Мінфін також проведе розміщення довгострокових амортизаційних державних облігацій номіналом 1 тис. грн. кожна. Передбачено 16 етапів щоквартальних погашень цих паперів у розмірі 62,5 грн., починаючи з 24 жовтня 2012 року.