Країни єврозони мають намір посилити координацію економічної політики

Брюссель. Лідери країн-членів зони євро домовилися посилити координацію своєї економічної політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві, зробленій 4 лютого лідерами країн-членів зони євро.

«Глави держав або урядів зроблять чергові кроки для досягнення нової якості координації економічної політики в зоні євро з метою поліпшення конкурентоспроможності, що приведе до вищого рівня зближення, не підриваючи єдиний ринок», - наголошується в заяві.

Передбачається, що Президент Європейської Ради проведе консультації з главами держав чи урядів країн-членів зони євро для визначення конкретних шляхів посилення координації економічної політики відповідно до Угоди ЄС.

При цьому лідери країн-членів зони євро запропонували приєднатися до них і решти членів Європейського Союзу, бажаючих співробітничати у сфері посилення координації економічної політики.

Передбачається, що консультації про конкретні дії мають завершитися до наступного засідання Європейської Ради, яке відбудеться 23-24 березня.

Лідери країн-членів зони євро також домовилися про те, що в березні вони завершать роботу над конкретними пропозиціями щодо європейського механізму фінансової допомоги з метою «забезпечити необхідну ефективність для надання адекватної допомоги».