Україна хоче більше грошей від Євросоюзу

Брюссель. Україна вважає, що Європейський Союз повинен виділяти більше коштів для реалізації цілей Європейської політики сусідства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ, виступаючи 4 лютого на конференції «Збираючи широку Європу після Лісабонської угоди» в Брюсселі.

«Ми вважаємо, що ЄС має бути здатний винагородити відданість країн-партнерів. Одним із найважливіших кроків у цьому напрямі стало б значне збільшення обсягу асигнувань, які б могли бути спрямовані на технічну підтримку в наступному рамковому бюджеті ЄС (2014-2020 роки)», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ переконаний у тому, що цілі, передбачені політикою сусідства, мають бути підтримані відповідними механізмами і ресурсами.

При цьому, на його думку, кошти, що виділяються, не відповідають ані цілям Євросоюзу, ані очікуванням країн-сусідів, зокрема України.

К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що метою Європейської політики сусідства є створення поясу стабільності і процвітання навколо Євросоюзу на базі спільних цінностей і без передбачення подальшого можливого розвитку двосторонніх відносин між ЄС і країнами-партнерами.

При цьому, український посол вважає, що досягнення такої мети можливе з використанням механізмів розширення ЄС, таких як оцінка національного законодавства країн-сусідів експертами ЄС, створення програм зближення, збільшення фінансової, експертної і технічної допомоги.

«На жаль, 7 років Європейської політики сусідства довели недостатність залучення ЄС. Ми говорили і зустрічалися багато, але в результаті маємо економічний спад, Білорусь, Туніс і Єгипет. Ми маємо глухий кут на Близькому Сході і Південному Кавказі», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Посол також зазначив, що переговори, які ведуться зараз між Києвом і Брюсселем про угоду про асоціацію, передбачають, зокрема, зближення значної частини законодавства України із законодавством Євросоюзу.

При цьому, на його думку, цей процес буде зіставним з процесом зміни законодавства в країнах-кандидатах на членство в ЄС, проте суми допомоги Україні будуть значно меншими.

«Різні підрахунки показують, що країни-партнери по Європейській політиці сусідства одержують від 2 до 4 євро європейської фінансової допомоги на душу населення щорічно. У країн-кандидатів цифри досягають 30 євро. Враховуючи такий величезний розрив, як ми можемо перенести широку адаптацію, схожу на ту, через яку проходять країни-кандидати?», - запитав К.ЄЛІСЄЄВ.

Довідка УНІАН. Європейська політика сусідства була заснована у 2004 році. На сьогодні в ній беруть участь 16 країн: Азербайджан, Алжир, Вірменія, Білорусь, Грузія, Єгипет, Йорданія, Ізраїль, Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, окуповані Палестинські території, Сирія, Туніс і Україна.