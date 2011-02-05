У Львівщину завдяки Євро-2012 буде інвестовано понад 10 млрд. грн.

Варшава. Більше 10 мільярдів гривень буде інвестовано у Львів та Львівську область завдяки проведенню в місті матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, який 3-4 лютого брав участь у Польсько-Українскому форуму самоврядування та в Економічному саміті у Варшаві.

“Львівщина має унікальний шанс отримати таку суму грошей, яку вона ще ніколи не отримувала не лише за часи Незалежності, але й до того”, - відзначив губернатор.

М.ЦИМБАЛЮК зауважив, що в місто та область лише торік було вкладено майже 3 млрд. грн., що у 10 разів більше, ніж у підготовку Євро-2012 у 2009 та 2008 році разом узятих.

Цього року, сказав він, інвестиції складуть 7-8 млрд. грн., з яких близько 3 млрд. грн. буде спрямовано на спорудження та реконструкцію доріг, серед яких - траси з Києва до пунктів пропуску на кордоні з Польщею у Шегинях, Краківці та Раві-Руській.

Крім цього, за його словами, буде реконструйовано дорогу із Стрия до Трускавця.

За словами М.ЦИМБАЛЮКА, близько 70% коштів на підготовку області до Євро-2012 виділить український уряд, а решта буде профінансована місцевою владою і приватними інвесторами.

“Це (кошти, які виділяє центральна влада) говорить, як Президент нашої держави, Кабінет міністрів приділяють увагу Львівщині. Наше завдання, щоб ці кошти були використані ефективно”, - зауважив губернатор.

За його словами, кошти будуть спрямовані не лише на будівництво стадіону, реконструкцію аеропорту і доріг у місті й області, але також на закупівлю нової спеціалізованої техніки, якої потребує Львівщина.

М.ЦИМБАЛЮК додав, що приватні інвестори вкладуть у підготовку до чемпіонату, головним чином, на спорудження готельної бази та інших об’єктів сфери обслуговування, щонайменше 500 млн. грн.

Він також запевнив, що влада Львівщини виконує усі завдання, поставлені у рамках підготовки до Євро-2012, а готельна база готова вже на 115% від вимог УЄФА. “Ми чітко виконуємо усі графіки”, - наголосив М.ЦИМБАЛЮК.