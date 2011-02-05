Закордонні інвестори можуть утричі збільшити інвестиції у Львівщину – голова ОДА

Варшава. Закордонні інвестори можуть збільшити інвестиції у Львівську область після проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року щонайменше утричі.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, який 3-4 лютого брав участь у Польсько-Українскому форумі самоврядування та в Економічному саміті у Варшаві.

Губернатор відзначив, що влада Львівщини очікує значного збільшення кількості туристів після Євро-2012, після чого - значного зростання іноземних інвестицій.

«Власне, від нашого рівня проведення Євро-2012 залежить, чи ми дамо поштовх (туризму та інвестиціям – УНІАН), чи ні. Переконаний, що так”, - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

«Львівщина займає 5-6-те місце за кількістю іноземних інвестицій. Ми надіємося, що у зв’язку з Євро-2012 ми піднімемося на 3-4-те місце», - сказав губернатор.

За словами М.ЦИМБАЛЮКА, вже спостерігається зростання зацікавленості закордоних інвесторів у веденні бізнесу в Україні, зокрема, у подальшому використанні збудованої до Євро-2012 інфраструктури.

«Пропозицій є надзвичайно багато... Ми очікуємо, що мінімум у 3-4 рази інвестиції зростуть», - сказав голова Львівської ОДА.