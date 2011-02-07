Генпрокуратура заявляє, що не має жодних претензій до Онопенка

09:42, 07 лютого 2011
Фінанси
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Генеральна прокуратура України заявляє, що не має жодних претензій до голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА, який не є обвинуваченим чи підозрюваним у жодній з кримінальних справ, що перебувають у провадженні Генпрокуратури.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури проводиться досудове слідство у кримінальній справі щодо Ірини ОНОПЕНКО та її колишнього чоловіка Володимира КОТЛЯРОВА про заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадянина Валерія КСЬОНДЗЕНКА в іноземній валюті у сумі, еквівалентній 2,4 млн. грн.

Оскільки під час проведення дослідчої перевірки та досудового слідства особи, підозрювані у вчинені злочину, ухилялися від правоохоронних органів та їхнє місце перебування не було встановлено, слідчими на підставі мотивованих постанов Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки в місцях їхнього можливого знаходження у належних їм п`яти жилих приміщеннях, у тому числі у приватному будинку у Києві, де, за наявною інформацією, перебувала І.ОНОПЕНКО. При цьому, відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації, право власності на вказаний будинок взагалі ні за ким не зареєстровано.

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