ГПУ перевіряє інформацію про причетність Корнійчука до заволодіння банківським кредитом

Генеральна прокуратура України перевіряє інформацію про причетність колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА до незаконного заволодіння шляхом шахрайства кредитними коштами іноземного банку у валюті в сумі, еквівалентній 64 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня, він утримується у Подільському ізоляторі тимчасового тримання.