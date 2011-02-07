Поживанову має посвідку на проживання в Австрії

Екс-голова Держкомрезерву України Михайло ПОЖИВАНОВ не має наміру просити політичний притулок в якійсь країні, оскільки має посвідку на проживання в Австрії.

Про це він заявив в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№24 від 7 лютого).

«На відміну від ДАНИЛИШИНА, політичний притулок мені не потрібен. У мене є посвідка на проживання. Я майже громадянин Австрії, тільки без права голосу», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

Водночас він запевнив, що не має наміру ставати австрійським підданим. «Я народився у Дніпропетровську, у мене всі родичі в Україні. Я себе у відриві від батьківщини не бачу. Контракт у мене до 2015 року, а дозвіл на роботу до 2012 року», - сказав він.

М.ПОЖИВАНОВ зазначив, що у червні 2010 року йому зробили операцію з видалення каменя з жовчного міхура в австрійській клініці «Рудольфінерхауз».

За словами М.ПОЖИВАНОВА, у Відні він познайомився з керівником однієї з інвестиційних компаній, який і запропонував йому роботу. «Я зібрав в Україні всі документи – копії дипломів, довідки з Мінюсту і МВС, і 6 вересня мені дали дозвіл на мешкання і роботу в Австрії», - розповів М.ПОЖИВАНОВ.

Екс-голова Держкомрезерву висловив побоювання, що його може затримати Інтерпол, проте уточнив, що на сайті Інтерполу поки що інформації про нього немає.

«Консультувався з юристами, і мені сказали: щоб відбулася екстрадиція, наші «органи» повинні подати усі матеріали справи. І якщо там будуть тільки голослівні звинувачення, то це австрійці не сприймуть», - сказав він.

М.ПОЖИВАНОВ також зазначив, що слідчі поки що не намагалися зв`язатися з ним. «Ні. Хоча електронну адресу я не міняв з часу роботи у столичній мерії. Повістку на київську адресу теж не прислали. Я попросив середнього сина – студента КІМВ – найняти адвоката у Києві, щоб дізнався, які претензії до мене», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління СБУ порушило кримінальну справу стосовно М.ПОЖИВАНОВА за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України у рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму більш як 7 млрд. грн., зокрема виявлених міжнародними аудиторськими компаніями у ході перевірки використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і у першому кварталі 2010 року.

Стосовно М.ПОЖИВАНОВА винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у здійсненні розкрадання державних коштів на суму майже 35 млн. грн., його оголошено у розшук.