Інфляція в січні склала 8,2%

Інфляція в Україні в січні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року, склала 1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в січні 2011 року, порівняно із січнем 2010 року – 8,2%.

Ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в січні 2011 року до січня 2010 року зросли на 8,6% (у січні 2011 року до грудня 2010 року зросли на 1,3%), зокрема, на продукти харчування – на 8,5% (до грудня 2010 р. – на 1,3%), хліб і хлібопродукти – на 17,5% (1,8%), зокрема на хліб – на 11,2% (0,6%), макаронні вироби – на 11,2% (0,5%), кондитерські вироби з борошна – 11,2% (0,6%), м`ясо і м`ясопродукти – на 3,3% (знизилися на 0,1%), рибу і рибопродукти – на 3,5% (зросли 0,6%), молоко, сир і яйця – на 8% (знизилися на 0,2%), зокрема на молоко – на 11,7%, сир і сир м’який – на 14,1%, на яйця – знизилися на 17,8%, на масло й жири – ціни зросли на 6,7% (зросли на 1%), зокрема на масло вершкове – на 16,3%, олію соняшникову – на 18,1%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 23,5%.

Ціни на фрукти в січні 2011 року до січня 2010 року зросли на 9,2% (у січні 2011 року до грудня 2010 року зросли на 2,9%). На овочі ціни зросли на 12,7% (до грудня 2010 року зросли на 6,6%), зокрема на картоплю – на 30,5% (5,6%). Ціни на цукор зросли на 7,7% (2,7%), кондитерські вироби цукристі – на 15,4% (0,7%), безалкогольні напої – на 5,7% (0,5%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в січні 2011 р. до січня 2010 р. подорожчали на 21,9% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 2% (знизилися на 0,1%), зокрема на одяг – на 2,1%, взуття – на 2,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в січні 2011 року до січня 2010 року подорожчали на 15% (у січні 2011 року до грудня 2010 року – на 1,4%), зокрема квартплата зросла на 4,4% (0,7%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 2,3% (0,1%), каналізацію – на 7,4% (1,2%), воду – 6,3% (1,2%), ціни на електроенергію в січні не змінилися, на природний газ – зросли на 50,1% (не змінилися), на гарячу воду й опалення – зросли на 11% (5,7%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла в січні 2011 р. до січня 2010 року зросли на 1,3% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,2%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 2,2% (0,2%), домашній текстиль – на 3,3% (0,4%), побутову техніку – знизилися на 1,1% (зросли на 0,1%).

Вартість послуг охорони здоров`я в січні 2011 р. до січня 2010 року зросла на 5,7% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,4%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання – на 3,3% (0,3%), амбулаторні послуги подорожчали на 7,9% (0,3%).

Ціни в транспорті в січні 2011 р. до січня 2010 року зросли на 7,3% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 2,4%), зокрема на купівлю транспортних засобів – на 1,1% (0,1%), на пальне та мастила – на 14,7% (5,4%), транспортні послуги – на 5,2% (0,9%) (пасажирський залізничний транспорт — на 0,2% (0,2%), пасажирський автодорожній транспорт – на 6,2% (1,1%)).

Ціни у сфері зв`язку в січні 2011 р. знизилися на 8,8% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – не змінилися), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 9% (не змінилися).

Ціни у сфері відпочинку та культури в січні ц.р. зросли на 2,9% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в січні ц.р. на 2,9% (не змінилися), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 6,4% (1,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,4% (0,8%).

Ціни у сфері освіти в січні 2011 р. до січня 2010 р. зросли на 10,4% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,3%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 19,4% (1,2%), середня освіта – на 8,8% (не змінилися), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (не змінилися).

Вартість послуг ресторанів і готелів у січні 2011 р. до січня 2010 року зросла на 7,1% (у січні 2011 р. до грудня 2010 року – на 0,3%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року, порівняно з листопадом 2010 року, становила 0,8%, із початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

Показник інфляції в січні-листопаді 2010 року, порівняно з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.