Залишок коштів на коррахунках банків 4 лютого скоротився на 6%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 4 лютого 2011 року скоротився на 6%, або на 1160 млн. грн., і на початок дня 7 лютого 2011 року становив 18,094 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 10,5%, або на 2,122 млрд. грн.