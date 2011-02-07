НБУ продав банкам депозитні сертифікати на 1,72 млрд. грн.

Національний банк України (НБУ) 4 лютого продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 1,72 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, НБУ продав депозитні сертифікати: одному банку на 20 млн. грн. строком на 3 дні під 0,2% річних; двом банкам - на 700 млн. грн. строком на 7 днів під 2% річних; двом банкам - на 350 млн. грн. на 14 днів під 2,5%; одному банку - на 100 млн. грн. на 28 днів під 3% річних; одному банку - на 20 млн. грн. на 42 дні під 3,5% річних; трьом банкам - на 530 млн. грн. на 56 днів під 4%.

Обсяг міжбанківського ринку становив 3,360 млрд. грн., при цьому середньозважена процентна ставка становила 2,3%, в т.ч. за кредитами овернайт – 1,4%.

Як повідомлялося, обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становив 248,1 млрд. грн., з рефінансування банків - 5,2 млрд. грн.