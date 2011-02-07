Обсяг продажу валюти на міжбанку 4 лютого становив 1,1 млрд. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 4 лютого ц.р. становив 1,132 млрд. дол. (у еквіваленті), що в 1,8 раза більше, ніж за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 812,9 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, цього дня на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9560/7,9620, на 12:00 звузився спред 7,9550/7,9580. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9540/7,9600 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2702/0,2706, на 12:00 ціни знизилися до 0,2701/0,2702. До закриття ціни піднялися до 0,2703/0,2704. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,4300 (+0,0745).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3620/1,3640.

Ринок євро-гривня 4 лютого відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8485/10,8590, на 12:00 ціни знизилися до 10,8475/10,8575. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,8365/10,8510.