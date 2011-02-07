Генпрокуратура взялася за Львівську митницю

Генеральна прокуратура України внесла подання голові Державної митної служби України Ігорю КАЛЕТНІКУ щодо усунення порушень вимог митного законодавства про належне інженерно-технічне облаштування зон митного контролю, використання технічних і спеціальних засобів на Львівській митниці.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Перевірка діяльності Львівської митниці, проведена Генпрокуратурою у грудні 2010 року, виявила схему незаконного ввезення на митну територію України поза митним контролем товарів побутового вжитку за сприяння службових осіб митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці та Львівського прикордонного загону.

За результатами перевірки порушено кримінальну справу за фактами контрабанди товарів та зловживання службовим становищем за ознаками ч. 1 ст. 201, ч. З ст. 364 Кримінального кодексу України, яка на даний час перебуває в провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Як показала перевірка, однією з головних причин і умов, що сприяли злочинній діяльності, є те, що у пункті пропуску "Рава-Руська" протягом двох років не були впроваджені передбачені проектом реконструкції системи відеоспостереження та інші технічні системи контролю.

Організовані Генпрокуратурою перевірки додержання вимог законодавства щодо належного інженерно-технічного облаштування зон митного контролю, використання технічних і спеціальних засобів в інших регіонах засвідчили поширеність аналогічних порушень, що сприяє вчиненню корупційних діянь.

Про результати перевірки та вжиті заходи поінформовано керівництво держави.