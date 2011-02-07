Ющенко: важливішим є не допустити впливу ззовні на НБУ, ніж те, хто Нацбанк очолює
Колишній президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні важливіше не допустити впливу ззовні на Національний Банк України, ніж те, хто його очолює.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам щодо призначення Сергія АРБУЗОВА головою Національного банку України.
В.ЮЩЕНКО погодився, що С.АРБУЗОВ немає досвіду роботу в Національному банку. «Національний Банк має того голову, кого має», - сказав він.
Водночас, за словами екс-президента, його більше турбує, чи сформовані сьогодні механізми, які б перешкоджали волюнтаристському режиму управління банком. «Мої відчуття, що таким інструментом НБУ сьогодні не володіє, як, до речі, і рік тому», - зауважив В.ЮЩЕНКО. Він розповів, що зустрічався з С.АРБУЗОВИМ, щоб викласти свою позицію щодо долі банку та гривні. «Мені б дуже хотілось, щоб глава НБУ пам’ятав, що він представляє не державну установу, а національну», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що НБУ має опікуватись інтересами простої людини, бізнесу, держави. Але жодна з цих сторін не повинна мати монополії на вплив в діяльності банку. В.ЮЩЕНКО піддав критиці те, що сьогодні в наглядовій раді банку є політики, бізнесмени, банкіри. За його словами, це конфлікт інтересів, і такого немає ніде в світі.
Він розповів, що говорив голові НБУ, що той має виправити ситуацію, якщо хоче повернути банку статус національного. «Інституція Національного банку – це не лише тема відношення до якоїсь персони. Я переконаний, що ми всі маємо вболівати за гривню, вона давалась нам дуже дорогою ціною», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.