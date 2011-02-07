Світовий банк хоче надати Україні 400 млн. дол. позики на реформу ЖКГ

Світовий банк має намір у 2012 році надати Україні 400 млн. дол. позики на реалізацію програми реформування житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Сильна Україна» з посиланням на віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

Згідно з повідомленням, ухвалення рішення про виділення позики стало можливим після того, як уряд виконав усі попередні умови банку: було прийнято закон про створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг і нова редакція закону про концесії, що спрощує прихід у житлово-комунальну сферу приватних інвесторів.

Уряд передбачає використати позику Світового банку для реалізації програми реформування ЖКГ на 2009-2014 роки, згідно з якою на модернізацію і ремонт централізованих систем водопостачання й каналізації необхідно 1,42 млрд. грн., теплопостачання – 2,85 млрд. грн.

«При цьому кредитні кошти Світового банку становитимуть половину необхідних капіталовкладень, все решта – це кошти комунальних підприємств і бюджетні субсидії», – сказав віце-прем`єр.

На думку С.ТІГІПКА, ця позика дозволить не лише модернізувати основні фонди галузі, але й почати масову передачу об`єктів ЖКГ в управління приватному бізнесу на основі приватно-державного партнерства. «Ми зможемо подолати монополізм у галузі і створити конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк задоволений ходом і темпами реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні». Представники СБ заявили, що якщо досягнутий прогрес продовжуватиметься, то банк готовий залучати муніципалітети українських міст і до реалізації іншої стратегії, яка сьогодні розробляється. Зокрема, передбачається, що один із пунктів стратегії стосуватиметься реабілітації системи теплопостачання.

Довідка УНІАН. 26 травня 2008 року Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України підписали угоду про надання позики в розмірі 140 млн. доларів на реалізацію проекту «Розвиток міської інфраструктури».

Проект спрямовано на підвищення якості та надійності надання послуг шляхом низки інституційних змін і реабілітації систем водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів, а також покращення екологічної ситуації. Його учасниками є 15 комунальних підприємств (водоканалів).

Проект здійснюється за рахунок позики Світового банку на умовах 100-процентного кредитування.