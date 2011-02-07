Moody's підвищило прогноз рейтингу «Ощадбанку» з «негативного» до «стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s підвищило прогноз рейтингу ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») за довгостроковими депозитами у національній валюті і його боргового рейтингу з «негативного» до «стабільного».

Про це повідомляється на сайті Moody`s.

Ухвалення даного рішення рейтингове агентство пояснює стабілізацією кредитного портфеля банку і зниженням суверенних і квазісуверенних ризиків, що домінують у його балансі.

Крім того, Moody`s відзначає задовільні фінансові показники банку і стабілізацію якості активів у другій половині 2010 року, що значною мірою пов`язане з поліпшенням фінансового стану найбільших позичальників банку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 разу – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.